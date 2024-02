Un mondo di donne. Prenderà il via martedì 13 febbraio al polo culturale Artèmisia di Tassignano un corso di scrittura rivolto alle donne, promosso dal Comune e dalla Commissione Pari Opportunità in collaborazione con la casa editrice Carmignani di Santa Croce sull’Arno, specializzata in tematiche femminili.

Il corso è stato presentato dall’assessora ai diritti, Serena Frediani, dalla presidente della Commissione Pari Opportunità Alida Bondanelli e da Micol Carmignani, editrice. Presenti anche Elena Franceschini, membro della Commissione Pari Opportunità e Giovanna Tramonte che ha partecipato al corso di scrittura dello scorso anno. L’idea del laboratorio di scrittura è quella di creare un momento espressivo partendo proprio dalle donne del territorio capannorese: incontri di elaborazione e scrittura dove le donne di origine italiana intervistano quelle delle comunità straniere, per rimuovere il pregiudizio verso il genere femminile, da un lato, e verso le differenze culturali tra paesi ed etnie, dall’altro, promuovendo invece la consapevolezza, la conoscenza e il rispetto.

Attraverso la scrittura e l’ascolto delle storie delle donne provenienti da diverse comunità culturali, si intende incentivare un metodo costruttivo per stimolare una visione positiva che valorizza la diversità etnica e della cultura femminile. Le lezioni di scrittura, in tutto quattro, della durata di 90 minuti, saranno tenute da Micol Carmignani. Le leioni saranno comprensive di una parte teorica e una di esercitazione pratica.

Ma.Ste.