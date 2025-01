Un corso di autodifesa pensato per le donne

Consapevolezza della possibilità di doversi difendere. Sapere come agire può fare la differenza. Parte a Montecarlo un corso di autodifesa femminile organizzato dall’associazione Wing Tsun e patrocinato dal Comune. L’iniziativa si svolgerà nei giorni di lunedì 27 gennaio e lunedì 3 febbraio 2025, dalle ore 20,30 alle 22. La partecipazione è gratuita, ma solo su prenotazione, al numero 340 9544887.

Le cronache purtroppo sono piene quasi ogni giorno di situazioni in cui giovani, ragazze, anziane, vengono assalite, scippate oppure picchiate da compagni, mariti e fidanzati. Tutto ciò rappresenta per così dire la parte sottostante dell’iceberg, il sommerso. Perché poi, proseguendo con questa metafora, ciò che affiora ed emerge è il femminicidio. In quei casi se ne parla a livello locale e nazionale.

Il Comune di Montecarlo ha voluto lanciare un segnale, patrocinando questo evento che potrà essere utile a molte donne. In passato manifestazioni di questo genere sono state allestite in sinergia e in collaborazione con le forze dell’ordine, per avere una esperienza diretta. M.S.