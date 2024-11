"Un consumo rispettoso dell’ambiente"

"La manifestazione che si terrà al Mercato del Carmine racchiude in sé un messaggio etico da divulgare attraverso le scelte di acquisto di tutti noi, scelte di consumo rispettose dell’ambiente decidendo di dare il sostegno alla filiera alimentare che quel cibo produce con fatica". Sono le parole di Bartolomeo Pampaloni della società “4223”. Un messaggio importante perché racchiude lo spirito della società che gestisce il Carmine. "Quanto verrà proposto tra sabato e domenica, coglie in pieno il motivo per cui siamo nati, ovverosia proporre un’opera di sensibilizzazione e consapevolezza nei confronti dei cittadini del territorio; dobbiamo capire che le nostre scelte quotidiane – prosegue Pampaloni – sono dichiarazioni etiche; in questa due-giorni, incontreremo chi mette le mani nella terra e affronta le difficoltà della filiera perché acquistare un prodotto piuttosto che un altro non significa solo una scelta sana, ma evita di predare terreni fertili oppure che altri prodotti circolino sulle strade o con le navi, in parole povere di inquinare oppure no". Secondo Pampaloni, "la consapevolezza porta a restituire sul territorio, quindi alla filiera, il giusto sostegno ed è per questo che ci fa piacere essere protagonisti di questa manifestazione, perché aiuta a conoscere e restituisce la condizione di consumatori consapevoli".

M.G.