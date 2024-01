Un consulente commerciale e un corrispondente

1 consulente commerciale. Addetto/a alla vendita di materiali per l’edilizia, pitture, vernici presso aziende clienti. Gradita esperienza e conoscenza dei prodotti commercializzati e dei cicli di applicazione per le principali lavorazioni nel campo della pitturazione. Lavoro a tempo determinato, fino al 31/12/2024. Richieste conoscenze informatiche di base. Gradita patente del muletto e diploma di scuola secondaria superiore. Per candidarsi inviare email a: [email protected]. 1 corrispondente commerciale in lingue estere, madrelingua francese per corrispondenza quotidiana con Francia e Belgio. Richieste: esperienza di lavoro in ufficio, padronanza orale e scritta francese con conoscenza dei programmi del pacchetti Office, Word ed Excel. Lavoro a tempo indeterminato. Inviare e-mail: [email protected]