Un consulente commerciale e un addetto alle merci

1 consulente commerciale. Storica azienda di produzione di mattonelle in graniglia o pasta di cemento, con sede a Lucca ricerca, per lo sviluppo della propria area commerciale un/ una responsabile commerciale. La persona individuata, insieme alla proprietà, si occuperà di creare la strategia commerciale e di marketing per l’espansione in Italia, gestirà l’acquisizione di nuovi clienti nell’ottica di una crescita personale, lavorativa ed economica. Inviare e-mail a: [email protected]

1 addetto/a allo spostamento di merci nei magazzini, al carico e scarico merci con muletto e preparazione ordini. Sede di lavoro: Capannori. Contratto di lavoro a tempo determinato di 3 mesi, rinnovabili. Inviare e-mail a: [email protected]