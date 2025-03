Un cameriere di sala e uno specialista marketing

1 cameriere/a di sala. Richiesta: esperienza e conoscenza lingua inglese. Lavoro part time/full ime a turni con orario spezzato. Incarico a tempo determinato. Sede di lavoro: Lucca centro storico. Orario di lavoro: da definire insieme al/alla candidato/a. Se interessati scrivere email a: [email protected]

1 specialista in comunicazione e digital marketing per agenzia formativa con esperienza di comunicazione digitale e con le seguenti responsabilità: gestione della comunicazione e promozione dei corsi attraverso strategie mirate, aggiornamento e ottimizzazione del sito web, sviluppo di contenuti di comunicazione, scrittura, copywriting/editing. reazione e cura di contenuti visivi, grafici. Piani editoriali strategici. Richiesta esperienza di 2 anni in comunicazione, marketing digitale. Collaborazione coordinata continuativa, lavoro part time. Richiesta esperienza e utilizzo Google Analytics e strumenti social. Attitudine proattiva, creatività e problem-solving. Email: [email protected]