Un calcio alla violenza di genere. L’educazione parte da scuola con un torneo a squadre ”miste”

Importanti messaggi sociali veicolati con una formula tanto efficace quanto condivisa e partecipata, quella dello sport e, in questo caso particolare, del calcio.

Sta tutta qui la missione dell’Istituto Comprensivo di Gallicano che, con la collaborazione di vari soggetti istituzionali e associativi, organizza per oggi partire dalle 14,30 il Torneo di Calcetto Misto dedicato alla sensibilizzazione sulla violenza di genere, alla vigilia della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne che domani vedrà susseguirsi variazioni sul tema con molti appuntamenti e incontri organizzati sul territorio della Valle del Serchio.

Tanti gli spunti all’interno di questo speciale torneo sportivo, organizzato agli Impianti Sportivi di Gallicano dall’ormai noto docente di scienze motorie e sportive Giancarlo Marchione, partendo dalle riflessioni sull’argomento tra gli studenti che sono state sviluppate dagli studenti nelle classi dell’Istituto, per poi dare voce al campo sportivo, non prima di organizzare le squadre, rigorosamente composte da tre calciatori di genere femminile e tre maschile. Coinvolta nell’evento sportivo l’intera comunità locale e non solo, con la squadra degli studenti che affronterà quella dei genitori e quella dei professori che si confronterà con gli amministratori e componenti del comune di Gallicano.

Divertimento, agonismo e il fair play alla base dei vari progetti sportivi dell’Istituto Comprensivo, messi al servizio della sensibilizzazione verso un tema tanto vicino alle vite e allo sviluppo dei giovani e non solo, per veicolare un messaggio unico e dire in coro “No alla violenza fuori e dentro i campi di calcio”.

A dare voce ai vari mach del quadrangolare di calcio si saranno due cronisti sportivi d’eccezione, Noel Gonnella e Francesco Mazzei della Terza B della Secondaria di primo grado, che, armati di pass personalizzati con il logo del nostro giornale, tra l’altro, si sono impegnati anche nella preparazione di un divertente e seguitissimo video promozionale di presentazione dell’evento. A collaborare con l’organizzazione anche il gruppo dell’Associazione “Non ti scordar di Te” sotto la guida della presidente Maria Stella Adami.

Fiorella Corti