Un bando per il turismo delle radici

Il cosiddetto turismo delle radici interessa e riguarda un sempre maggior numero di persone sia sotto l’aspetto storico, sia sotto l’aspetto economico e pratico e la Regione Toscana da tempo è all’avanguardia. Recentemente è stato promosso il "bando delle idee" rivolto alle reti territoriali e alle comunità per accogliere gli italiani nel mondo e su tale tematica martedì 7 marzo, alle 13,30, online, si terrà un incontro informativo rivolto agli operatori e operatrici interessati. Per partecipare è necessario inviare, entro lunedì 6 marzo, una mail all’indirizzo: [email protected] o [email protected], fornendo i propri riferimenti e indicando l’eventuale ente di appartenenza. Il "Bando delle idee" scade il 22 marzo ed è inserito nell’ambito dell’investimento "Attrattività dei borghi" – Progetto Pnrr "Il turismo delle radici", promosso dal ministero degli esteri. Cultura e storia, turismo sostenibile e ospitalità, reti territoriali e comunità locali, sono queste alcune delle componenti del "turismo delle radici", ovvero il turismo che si basa sulla ricerca delle proprie radici familiari e sul recupero dei luoghi e delle tradizioni del passato, anche in previsione del 2024 che sarà l’anno delle Radici italiane nel Mondo. Sarà presente lo staff di coordinamento del progetto "Turismo delle Radici" Giovanni De Vita consigliere d’Ambasciata del Maeci, Marina Gabrieli coordinatrice nazionale, Mariangela Dalfovo coordinatrice regionale Liguria e Toscana.

Dino Magistrelli