Un appello per “Bell“ mix maremmano femmina dolcissima

Un altro appello per Bell! "Per lei – scrive l’associazione SOS Animali e ambiente di Lucca – non ha chiamato nessuno, eppure è bellissima, mix maremmano. Va d’accordo con i simili e ha tanta voglia di vivere libera e non in un’auto come ad oggi o prossimamente in canile. Sì perché per lei è stato accettato il conferimento in canile e si ritroverà chiusa in un box 24 ore su 24. La vita della bellissima e dolcissima Bell finirà così! Salviamola dal baratro. Verrà garantito, il supporto di un professionista qualora ve ne fosse bisogno. Grazie". Per info: Sabrina 3471834141 o Silvia 3482210317.