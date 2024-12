Un altro weekend di Magico Natale. Dalla Fabbrica ai magici trampolieri

Lucca si prepara a vivere un altro magico weekend di eventi natalizi, con attività pensate per tutta la famiglia e per tutti i gusti. Il centro storico si animerà con una varietà di iniziative, dalla Fabbrica del Natale agli spettacoli itineranti, passando per shopping serale e musica.

La Fabbrica del Natale, allestita in vicolo San Carlo per tutto il weekend dalle 15 alle 19, sarà il cuore delle attività creative dedicate ai più piccoli.

Laboratori, spettacoli di magia, decorazioni di letterine e attività di solidarietà come "Elfo per un giorno" trasformeranno il vicolo in un luogo di pura meraviglia. Tra le novità, un laboratorio speciale per la creazione di calendari natalizi e il divertimento garantito con i giochi e le storie animate dagli elfi.

Il sabato pomeriggio, Lucca si illuminerà grazie allo spettacolo itinerante dei trampolieri luminosi che, danzando tra le strade del centro storico, creeranno un’atmosfera incantata. A rendere ancora più speciale la giornata sarà la presenza dei gruppi storici della città, con sbandieratori, musici e balestrieri pronti a intrattenere il pubblico e a regalare dolci sorprese ai bambini. I due eventi sono realizzati da Confcommercio.

Mentre i negozi del centro storico resteranno aperti sabato 21, domenica 22 e lunedì 23 anche in orario serale, offrendo un’occasione speciale per gli acquisti natalizi. Domenica 22 alle 21,30, nel loggiato di Palazzo Sani, è prevista anche un’esibizione di canti gospel e musiche natalizie con i Tune Ties Duo (Giada Bernicchi e Paola Tromi) e la partecipazione di Chiara Nora Giani e Sara Vassalle. L’evento sarà a ingresso libero. Le due iniziative artistiche del 14 e del 22 dicembre sono realizzate in compartecipazione con la Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest

Per chi ama la magia del Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio al Caffè delle Mura e i mercatini del Lucca Magico Natale offriranno momenti perfetti per immergersi nell’atmosfera festiva.

La sera, le luci artistiche e le proiezioni renderanno ancora più suggestiva la città, invitando a passeggiare tra i negozi del centro storico che resteranno aperti fino a tardi. Non mancheranno momenti dedicati alla musica e alla cultura, con visite guidate organizzate nell’ambito del programma natalizio e una speciale serata di canti gospel in programma per la domenica nel loggiato di Palazzo Sani.

Il weekend natalizio a Lucca promette quindi di offrire esperienze uniche, tra tradizione e novità, per regalare ai cittadini e ai visitatori un ricordo indimenticabile di questa magica stagione.

Rebecca Graziano