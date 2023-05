Un altro dipendente lascia il Comune "Assunzioni poco trasparenti"

La "diaspora" continua. Secondo la minoranza del consiglio comunale di Altopascio. "Abbiamo appreso la notizia che un’altra figura altamente professionalizzata con esperienza ultradecennale, abbandona il Comune di Altopascio sulla scia di molte altre, da sei anni a questa parte – si legge in una nota - cogliamo così l’occasione per salutare la dottoressa Angelita Bonugli, ringraziandola per la preziosa opera. A proposito di dipendenti, poiché prima del bilancio di previsione è stato approvato il Documento Unico di Programmazione a carattere triennale, ci vediamo costretti ad evidenziare – spiegano Marchetti, Fagni, Orlandi, Marconi, Biagini, Bianchi - quanto le previsioni in materia di assunzioni di personale per il Comune siano nebulose. Dall’amministrazione D’Ambrosio infatti non è dato sapere, ad esempio, il totale dei dipendenti comunali degli ultimi cinque anni, i pensionamenti previsti per questo e per i prossimi due anni, quindi non è possibile valutare correttamente se tutte le assunzioni trionfalmente sbandierate non siano in realtà soltanto riempimenti di vuoti di organico prodotti da questa amministrazione negli ultimi anni".

"Dove si è proceduto, – scrive l’opposizione, - a dare incarichi a tempo determinato (ben 7 Responsabili del Settore Finanziario in 5 anni ad esempio), senza una corretta e puntuale programmazione in grado di risolvere davvero i problemi di organico che gravano pesantemente sui servizi dei diversi settori. In previsione proprio dei numerosi concorsi previsti, ci auguriamo che questi siano gestiti in modo assai migliore rispetto a quanto accaduto in passato. Ancora si attende l’assunzione ad Altopascio di un funzionario di ragioneria, che aveva superato lo “scoglio” di un bando, modificato forse per adattarlo alle caratteristiche possedute, assunzione persa poi per strada nel corso degli anni perché noi dell’opposizione avevamo avanzato più di qualche perplessità riguardo alla composizione della commissione esaminatrice".