Un aiuto per gli anziani. Arriva il taxi solidale. Finanziato dalla Regione

Partirà a breve ad Altopascio, forse già nel mese di aprile, il taxi solidale. Il territorio della cittadina del Tau non è molto esteso ma ci sono persone che magari abitano, da sole, in campagna o anche in centro che non sono dotate di mezzo di locomozione e non hanno possibilità di recarsi a fare commissioni o ad accedere a servizi. Funzionerà attraverso le associazioni del territorio nell’ottica del fare Rete, attraverso manifestazioni di interesse ma con la volontà di coinvolgere più realtà possibili, come, ad esempio, Misericordia, partner principale del Comune in questa iniziativa, ma anche Fratres, Avis ed altre, ovviamente sotto il coordinamento del Municipio del Tau che ha ottenuto, per questo scopo, un finanziamento dalla Regione Toscana. Priorità ovviamente per gli anziani. Ci dovrà essere adeguata segnalazione per usufruirne, ma l‘obiettivo è rendere meno isolate certe fasce di popolazione. I destinatari sono anziani, famiglie sprovviste di mezzo di trasporto, persone con problemi economici e di salute. Verrà data una priorità alle situazioni segnalate dal settore sociale del Comune. I luoghi in cui potranno essere accompagnate saranno principalmente: il Comune di Altopascio, uffici pubblici , gli ospedali, le farmacie, il medico, i cimiteri del territorio, gli uffici postalI e i supermercati.

Ma.Ste.