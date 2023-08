Un aiuto nel lavoro e nei servizi Nasce lo sportello Donna+

Donne che arrivano dalla Romania, dall’Albania, ma anche da paesi dell’Africa e non solo. In tante partono con un titolo di studio che poi, una volta in Italia, non gli viene riconosciuto. Ostetriche, infermiere costrette a fare lavori sempre nella cura della persona, ma meno qualificanti di quelli che farebbero con le loro lauree e che spesso e volentieri trovano con il semplice passaparola, senza neppure avere la necessità di saper compilare un curriculum.

Ma se poi, per qualsiasi motivo, dovessero averne bisogno, non hanno le competenze informatiche per farlo. È qui che entra in gioco lo sportello Donna+ dedicato all’orientamento al lavoro, supporto amministrativo e formazione, tutto a titolo gratuito.

Il progetto, finanziato da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca con il bando “Welfare e Comunità” e gestito in partenariato dall’agenzia formativa Soecoforma e Acli Lucca, è stato attivato ieri, anche se il lancio ufficiale è previsto per settembre, e si rivolge alle donne che vivono difficoltà socio-economiche al fine di supportarle nelle attività necessarie anche quotidiane, nell’ acquisizione di competenze specifiche per il lavoro in un ottica di empowerment e di welfare della comunità.

"Nasce tutto in periodo Covid, quando un pomeriggio a settimana davamo accesso gratuito per supporto informatico - spiega la direttrice agenzia formativa Elisabetta Linati - Da lì abbiamo affinato le competenze e adattato le risposte alle tante richieste che ci sono arrivate negli anni. Si tratta perlopiù di donne straniere, senza una famiglia alle spalle, che hanno problemi con la lingua italiana, ma anche tante italiane di 50 e 60 anni disoccupate. Le aiutiamo a cercare lavoro e nelle questioni più burocratiche come può essere la richiesta della patente o della tessera sanitaria, l’iscrizione dei figli a scuola, l’Isee e domande per i contributi e molto altro ancora. Tutti servizi che in realtà esistono già, ma che evidentemente non hanno l’approccio atto a rendere la persona autonoma, quello che invece è il nostro obiettivo".

Lo Sportello Donna+, che al di là del nome è aperto a tutti, senza differenze di genere, attiverà servizi di supporto trasversali: uno sportello orientamento che tramite un operatore specializzato potrà fornire informazioni e supportare la ricerca attiva del lavoro, pratiche per ottenere la patente di guida, orientamento ai servizi socio-sanitari territoriali, supporto nelle pratiche burocratiche e amministrative della vita quotidiana (es. attivazione di Spid, richiesta dell’Isee) accreditamento badanti, redazione e aggiornamento del curriculum vitae attivo tutti i mercoledì mattina. Uno sportello amministrativo, gestito da ACLI Lucca, per ricevere informazioni, supporto e assistenza per l’accesso a contributi, bandi e incentivi inerenti l’ambito abitazione e ricerca casa, assistenza e inoltro domande per la richiesta di contributi vari quali ad esempio incentivi circa bollette e utenze domestiche, contributi e sostegni economici per figli a carico, per i trasporti, etc. attivo il martedì pomeriggio.

