Umberto Quiriconi confermato presidente. Ecco il nuovo direttivo dei camici bianchi

Umberto Quiriconi è stato confermato presidente, Cosma Volpe confermato vicepresidente, così come Piera Banti rivestirà di nuovo il ruolo di segretaria del consiglio, mentre tesoriere sarà Guglielmo Menchetti. Luigi Vasco Nardi eletto alla guida della Commissione Albo Odontoiatri come presidente, mentre vicepresidente è Stefano Selmi. Ecco anche gli altri componenti dell’Ordine dei medici dopo le recenti elezioni. Per il Consiglio Direttivo è passata interamente la lista “Indipendenza Medica”: Umberto Quiriconi (capolista), Maria Stella Adami, Piera Banti, Silvia Begliuomini, Claudia Carmassi, Andrea Dinelli, Luca Lunardini, Lorenzo Mencacci, Guglielmo Menchetti, Vania Antonella Nottoli, Guidantonio Rinaldi, Alessandro Squillace, Miria Tenucci, Filippo Teresi e Cosma Giovanni Volpe. Per la Commissione Odontoiatri è passata la lista “Odontoiatria etica”: Luigi Vasco Nardi (capolista), Stefano Selmi, Federica Bertuzzi, Roberto Serani e Francesco Magrini (della lista Indipendenza Odontoiatrica). Entrano anche Luigi Vasco Nari e Stefano Selmi. Eletti per il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti Ferruccio Lucchesi, Antonio Raffaele Scanavacca e Ilaria Francesca Lucina Furfaro