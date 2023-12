Ultimo weekend di apertura per Il Desco con le eccellenze gastronomiche toscane

Secondo e ultimo weekend con Il Desco, la mostra mercato dedicata ai prodotti enogastronomici di qualità per gli amanti e gli appassionati della cultura food nella splendida cornice dei chiostri del Real Collegio a Lucca. Alla manifestazione, organizzata dalla Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest, in programma fino a domani 10 dicembre, con orario continuato dalle 10 alle 20 e ingresso gratuito, sono presenti 56 espositori e un ricco programma di eventi. Negli stand sono presenti le eccellenze enogastronomiche dei territori della Toscana Nord-Ovest, Lucca, Massa-Carrara e Pisa, un’ampia e variegata offerta di prodotti espressione della tradizione e della tipicità dei territori di provenienza, tutti selezionati in base a criteri di genuinità e qualità: pasta e prodotti da forno, vino e birre artigianali, formaggi e salumi, dolci e pasticceria, cereali e legumi, olio e condimenti, confetture, miele, salse, sughi e conserve, caffè, cioccolato e liquori. Tra gli eventi, da segnalare domani alle 17.30, la scoperta della tela del fumettista Bigo, che celebra in modo goliardico le grandi passioni del maestro Giacomo Puccini per i piaceri della vita.