Ultimo D’Annunzio Il poeta vate in “Parole note“

Tra musica d’autore e pop-rock, lo spettacolo Ultimo D’Annunzio darà il via domenica a Parole note, la piccola rassegna proposta dall’associazione culturale Millimètrica. Alle 18, nella Sala del Capitolo del Real Collegio, l’appuntamento è dunque con il live show dell’ultimo concept album di Alfredo Marasti, scrittore e cantautore pistoiese, giovanissimo vincitore nel 2006 del Premio De André e nel 2013 del festival Musicultura di Recanati per il miglior testo.

Sul palco sarà accompagnato dalla sua chitarra e da una band formata da Rebecca Cinquina (voce e cori), Matteo Fiorentini (batteria), Dario Baldini (basso), Liam Thomas Panerai (tastiere), Daniele Belli (chitarra elettrica) e Teresa Dereviziis (violino). Ai brani musicali si alterneranno letture sceniche, tratte dal repertorio poetico di D’Annunzio, a cura di Federica Guerra. Ultimo D’Annunzio è uscito lo scorso 25 maggio per l’etichetta discografica La stanza nascosta Records (su YouTube il teaser: https:youtu.bedP3wR_Tigqg). Un lavoro ambizioso, strutturato in nove brani inediti che puntano a restituire un ritratto per frammenti, complesso e volutamente provocatorio, di un personaggio tra i più rappresentativi dei conflitti brucianti del primo Novecento: poesia e guerra, spirito libertario e superomismo, romanticismo e compulsione sessuale, anticonformismo e rituali di massa, destra e sinistra.

Ai brani di Ultimo D’Annunzio si alterneranno cover, come Venezia Istanbul di Battiato, con il suo celebre verso “D’Annunzio montò a cavallo con fanatismo futurista quanta passione per gli aeroplani e per le bande legionarie che scherzi gioca all’uomo la natura”, o brani dei Baustelle. Parole note prosegue la domenica successiva, 26 febbraio, sempre alle 18 nella Sala del Capitolo del Real Collegio di Lucca, con il concerto di stornelli e invettive toscane del trio fiorentino, tutto al femminile, Le Malcercone. L’ingresso è libero. Per informazioni scrivere a [email protected]