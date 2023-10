Ultimi giorni a Barga: "Lungo la sponda del mio dolce fiume Corsonna"

E’ arrivata alle ultime battute l’interessante esposizione “Lungo la sponda del mio dolce fiume Corsonna. Immagini e storie lungo la Corsonna“ alla Fondazione Ricci di Barga, visitabile fino a domenica alle 19 a ingresso libero. L’esposizione, che ha raccolto notevole successo, è dedicata al torrente Corsonna, luogo simbolo della comunità barghigiana e della sua storia. Ospitata da luglio alla Fondazione Ricci, chiude i battenti domenica ed in questi giorni ci saranno alcuni eventi speciali. Centinaia le persone che dal 29 luglio hanno visitato l’esposizione storiografica e fotografica, con gli scatti di Caterina Salvi e le ricerche storiche di Cristiana Ricci e Sara Moscardini, e che hanno partecipato al fitto calendario di eventi collaterali alla scoperta di conoscenza ed esperienza di e intorno al torrente di Barga.

Oggi alle 17.30, per il finissage della mostra, ci saranno la presentazione del catalogo e l’incontro con la fotografa Caterina Salvi Westbrooke, autrice della parte fotografica “River Rêveries“. Nella conversazione saranno approfonditi il significato degli scatti esposti e la tecnica fotografica utilizzata per restituire le immagini del torrente su supporti cartacei particolari e non consueti.

Come evento collaterale, in programma domenica 29 un’escursione alla scoperta del foliage. La mostra “Lungo la sponda del mio dolce fiume Corsonna. Immagini e storie lungo la Corsonna“ è realizzata dalla Fondazione Ricci e dall’Istituto Storico Lucchese sezione di Barga grazie al sostegno della Fondazione Crl e di Pinelli Assicurazione, con il patrocinio del Comune di Barga, della Provincia e della Fondazione Giovanni Pascoli; è visitabile a ingresso libero con i seguenti orari: oggi 15.30- 19.30, domani e domenica 11-13 e 17-19. Info: Fondazione Ricci ETS, 0583.724357, fondricci@iol.it, www.fondazionericci.info, Facebook “Fondazione Ricci ETS“, Instagram “fondazione_ricci_barga“.

Luca Galeotti