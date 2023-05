Ugo Orsi, morto nella cava durante il lavoro: lascia tre figli

Minucciano (Lucca), 13 maggio 2023 – E’ lutto a Gorfigliano, frazione di Minucciano, in provincia di Lucca per la morte di Ugo Orsi, 55 anni, cavatore. E’ stato travolto da un grosso pezzo di marmo e per lui non c’è stato niente da fare, nonostante i soccorsi.

Sciopero per la morte del cavatore

L’uomo lavorava sul versante orientale delle Alpi Apuane, quello lucchese. Qui in molti lavorano nel settore del marmo e a Gorfigliano i cavatori sono diversi. Ed è lutto in paese, dove i lavoratori del settore si conoscono tutti. Ugo Orsi lascia tre figli, uno dei quali lavora anche lui nel settore del marmo.

L’uomo stava lavorando quando, poco prima delle 8 di sabato mattina 13 maggio, è stato travolto. I colleghi hanno lanciato i soccorsi ma ogni tentativo di salvare l’uomo è stato vano. La tragedia è avvenuta nel bacino di Orto di Donna. L’uomo lavorava a pochi chilometri da casa.

Una tragedia che colpisce tutto il settore e che riaccende il tema della sicurezza sul lavoro anche in questa zona estrattiva. A Gorfigliano, circa 900 abitanti, non si registravano incidenti gravi nell’ambito dei lavoratori del marmo da una trentina d’anni.