Ucraina ed Europa. Incontro con il filosofo. Vittorio Hösle

Stasera alle ore 21 nel Salone del Palazzo arcivescovile di Lucca (Piazzale Arrigoni, 2), interviene il filosofo Vittorio Hösle membro della Pontificia Accademia per le Scienze Sociali e fondatore dell’Institute for Advanced Studies della Notre Dame University (Indiana, Usa). La sua conferenza dal titolo "Forze centrifughe globali. Una mappatura filosofica del presente: Ucraina, Russia e Stati Uniti", offre uno sguardo geopolitico e culturale di primissimo piano. Infatti, nella sua lunga e prolifica carriera accademica, Hösle è stato docente in Europa ma anche in Russia e negli Stati Uniti. L’importante approfondimento, aperto a tutta la cittadinanza, è organizzato dal gruppo Lucca@Europa e dalla Caritas diocesana di Lucca. Durante la serata saranno infatti raccolte offerte per sostenere una quarantina di profughi ucraini che a causa della guerra vivono ancora sul nostro territorio, aiutati proprio dalla Caritas. Un’opportunità per riflettere e anche per offrire concreti aiuti.