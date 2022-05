Ucraina, il presidente Giani visita i 34 orfani accolti in Garfagnana

Fosciandora (Lucca) 2 maggio 2022 - Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha visitato i 34 minori orfani arrivati dall'Ucraina e accolti un mese fa in una struttura di Fosciandora, piccolo borgo toscano immerso nel verde della Garfagnana.

Sono, spiega la Regione, bambini e ragazzi di età compresa tra i 9 mesi e i 18 anni e sono accompagnati da dieci educatrici. Nel corso di una breve cerimonia, durante la quale i bambini hanno intonato canzoni in ucraino, sono stati consegnati ai bimbi in età scolare 29 computer donati dalla Fondazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia e dall'azienda Kedrion.

"La bellezza è che a questi bambini rimanga sempre in mente l'accoglienza della Toscana - ha commentato il presidente Giani -. Stamani ho avuto una bellissima relazione umana, una bellissima e intensa capacità di rapporto con quelle che saranno le nuove generazioni dell'Europa, appunto questi bambini ucraini. Mi sento orgoglioso sia del modo in cui li stiamo accogliendo sia di quella che complessivamente è la disponibilità della Toscana per i circa 10 mila ucraini che stanno in questi giorni trovando il modo di vivere più serenamente proprio attraverso quelli che sono i nostri valori: la Toscana della solidarietà".

Giani ha visitato la struttura insieme al senatore Andrea Marcucci, l'assessore regionale Stefano Baccelli, il presidente delle Misericordie della Toscana Alberto Corsinovi, il sindaco di Fosciandora Moreno Lunardi e il consigliere regionale Mario Puppa.