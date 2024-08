Ucciso in piazza un anno fa. Patteggia 5 anni l’assassino di Pulcini. A settembre l’udienza

A circa un anno dalla scomparsa di Luigi Pulcini, il 75enne ucciso ad Altopascio per futili motivi fuori da un bar, presto si potrebbe arrivare alla conclusione della vicenda. Il prossimo 19 settembre, si terrà l’udienza al tribunale di Lucca, dopo che il pm Elena Leone ha dato il consenso al patteggiamento richiesto da Balestra. Si sarebbe giunti ad un accordo con il Pubblico Ministero per una pena di 5 anni di reclusione, che dovrà essere sottoposta in aula al Giudice Simone Silvestri, che avrà comunque l’ultima parola. I fatti risalgono al 6 agosto del 2023, quando Pulcini, 75 anni originario di Montemonaco (Ascoli Piceno) si trovava ad Altopascio, dove aveva vissuto. Stava facendo colazione all’esterno del bar “Il Buon Caffè” in piazza Umberto quando venne aggredito con un pugno al volto da un ragazzo, Richard Balestra, 20 anni, che poi fuggì su un’auto insieme a una ragazza.

Il 75enne fu immediatamente ricoverato all’ospedale di Cisanello di Pisa. Dopo dieci giorni, il 15 agosto, Luigi Pulcini morì. Dodici mesi dopo, con la confessione dello stesso Balestra e l’iter giudiziario che è andato avanti, è tornata a parlare anche la moglie di Pulcini.

"Mi risulta che colui che è stato

individuato come l’uccisore di

mio marito sia agli arresti domiciliari, la legge glielo consente,

c’è l’udienza in tribunale il 19 settembre, spero sia fatta giustizia - dice Sandra Baldi, la vedova -. Ho ripensato ad ogni istante di quel giorno, nella casa di Spianate, ho nella mente i fotogrammi di quella mattina". A pesare sulla pena di Balestra sarà l’aggravante di aver colpito una persona anziana, che non era in grado di difendersi, visto che Pulcini si trovava seduto all’esterno del bar, ma mai avrebbe potuto immaginarsi una simile reazione da parte del giovane. Varie anche le attenuanti, visto che il ragazzo ha deciso subito di costituirsi ed era incensurato. Per ricordare Luigi Pulcini è stata organizzata una Santa Messa in suffragio, che si terrà il 15 agosto a Villa Campanile.

Iacopo Nathan