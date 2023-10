"Ubriaco minaccia addetto alla biglietteria a Lucca: denunciato dalla Polizia"

Gesto di straordinaria follia alla stazione di Lucca, quando un uomo ha minacciato e tentato di aggredire un funzionario.

La Polizia di Stato ha denunciato un italiano di 31 anni per minacce a danneggiamenti alla stazione.

Sabato sera, lo scorso 30 settembre, è giunta una chiamata alla Sala Operativa della Polizia di Stato che segnalava un soggetto ubriaco e molesto presso la stazione FS di Lucca.

Il soggetto, italiano di 31 anni, residente fuori provincia, in stato di ebrezza alcolica stava minacciando l’addetto alla biglietteria, brandendo una bottiglia di vetro dopo che aveva danneggiato, incrinandola con un pugno, la vetrata dell’ufficio.

La volante della Polizia prontamente sul posto lo ha individuato ancora in stazione e escutendo a sommarie informazioni testimoniali i presenti e lo stesso addetto alla biglietteria ricostruiva i fatti per i quali il soggetto veniva tradotto in Ufficio e denunciato in stato di libertà per danneggiamento e minacce aggravate, oltre che per interruzione di pubblico servizio.

Una serata finita nel peggiore dei modi, con l’uomo in evidente stato di ebrezza che ha danneggiato la stazione di Lucca, aggredito e minacciato con una bottiglia di vetro il funzionario della biglietteria.

Ubriachezza e violenza, un binomio che troppo spesso si somma a tante altre situazioni difficili e rende sempre più complesso il lavoro di tante persone e delle forze dell’ordine.

L’uomo è stato inoltre sanzionato amministrativamente per il reato di ubriachezza e colpito da Ordine di allontanamento per 48 ore di cui al D.L 142017.

Vista la gravità dei fatti, il soggetto è stato colpito altresì da Foglio di Via obbligatorio del Questore dal comune di Lucca per 3 anni.