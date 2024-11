Tutto sold out per Puccini. Mostre, teatro e cinema

Grande attesa per la mostra “Giacomo Puccini Manifesto“ che sarà inaugurata venerdì prossimo 29 novembre e che racconterà per la prima volta il rapporto tra il compositore e il manifesto pubblicitario. Alla ex Cavallerizza di piazzale Verdi saranno infatti esposti 100 cartelloni originali della Collezione Salce oltre alle opere contemporanee di Riccardo Guasco. L’evento, organizzato dal Comune di Lucca, è inserito nel calendario ufficiale del Comitato nazionale per le celebrazioni.

Prosegue la mostra inaugurata mercoledì al Teatro del Giglio ‘La Nazione di Puccini: immagini, luoghi e suggestioni di un compositore di genio“. L’esposizione, curata dal giornalista e studioso pucciniano Maurizio Sessa, è inserito nel programma delle iniziative del 165esimo anniversario del quotidiano La Nazione e rappresenta un’occasione unica per immergersi nelle suggestioni visive e storiche che accompagnarono vita e opera di uno dei più grandi compositori italiani nel contesto delle celebrazioni che, a 100 anni dalla morte, ne onorano la sua e l’eredità culturale che ha lasciato al mondo.

Dopo una preview a Roma, nella Sala del Cenacolo del Complesso di Vicolo Valdina alla Camera dei Deputati, la mostra rimarrà aperta, con ingresso libero e gratuito, al Teatro del Giglio di Lucca fino all’8 dicembre.

Intanto ieri è apparsa sulla facciata principale del Teatro del Giglio (nella foto) la scritta con il nome del Maestro che completerà anche l’intitolazione del Teatro cittadino.

Si consacra definitivamente il grandissimo successo di botteghino per Tosca, la nuova produzione del Teatro del Giglio che il 29 novembre (ore 20.30), con replica il 1° dicembre (ore 16), andrà in scena in occasione della ricorrenza del centenario della scomparsa di Giacomo Puccini. E’ doppio sold out. Il Teatro del Giglio, per andare incontro alle moltissime richieste ricevute, ha deciso di rendere visibile l’intera opera al Cinema Astra, in contemporanea con la prima rappresentazione venerdì 29 novembre alle ore 20.30.

Questa operazione, che permetterà una visione in diretta e in alta definizione 4K dello spettacolo sul grande schermo, è stata resa possibile grazie alla preziosa e generosa collaborazione della famiglia Gialdini, proprietaria del Cinema Astra.

I biglietti gratuiti per assistere a Tosca al Cinema Astra saranno disponibili alla biglietteria del teatro a partire dalle ore 10.30 di giovedì 28 novembre.