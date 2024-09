Tutto pronto per la scuola. Gli interventi negli istituti

Tutto pronto per il primo giorno di scuola ad Altopascio. Un’estate di migliorie per le scuole del territorio della cittadina del Tau. Tanti e variegati gli interventi realizzati dall’amministrazione civica con l’obiettivo di consegnare agli studenti e al personale scolastico, per il primo giorno di scuola, edifici più curati e sicuri. "La scuola e il benessere dei nostri studenti sono una delle principali priorità della nostra amministrazione – spiega il sindaco Sara D’Ambrosio, - anche quest’anno abbiamo realizzato una serie di interventi sulle scuole del territorio, tra imbiancatura, pulizia, messa in sicurezza, sistemazione generale dei plessi per accogliere gli studenti in ambienti accoglienti e sicuri, come per la seconda sezione a tempo pieno della scuola di Spianate, partita lo scorso anno".

"La scuola è al centro della nostra amministrazione - prosegue la prima cittadina D’Ambrosio -, lo è dal primo giorno che ci siamo insediati e nei prossimi mesi vedremo i frutti di tanto lavoro, con le nuove scuole che sono in fase di realizzazione. Ai ragazzi e alle ragazze, ai docenti e al personale tutto facciamo gli auguri di un buon anno scolastico".

Le scuole, dell’infanzia, primarie e medie, sono state interessate dagli interventi. Parallelamente, proseguono i lavori di ammodernamento della palestra di via Marconi. Ecco alcune delle migliorie in corso: sostituzione e motorizzazione degli infissi, imbiancatura completa della palestra e dell’ingresso, installazione di un impianto fotovoltaico, implementazione di un sistema di riscaldamento alimentato dal fotovoltaico. Nel frattempo proseguono i lavori nei cantieri per la realizzazione delle due nuove scuole primarie di Badia Pozzeveri e di Marginone. I lavori che stanno infatti avanzando in modo puntuale, rispettando i tempi prestabiliti. Sono iniziati ufficialmente anche i lavori per la costruzione della nuova scuola media di Altopascio, plesso che sorgerà’ in via San Francesco d’Assisi.

Si tratta di un progetto che per il comune rappresenta un passo significativo per l’intera comunità con un investimento di oltre 7 milioni di euro, finanziato grazie ai fondi del Pnrr. L’edificio è progettato per ospitare tutte e cinque le sezioni della scuola.

Massimo Stefanini