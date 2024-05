Tutto pronto per la festa. Due giorni di eventi sui sapori del territorio

Tutto pronto a Fornaci di Barga per la Festa del 1 e 2 giugno organizzata dal CIPAF Centro commerciale Naturale di Fornaci di Barga in collaborazione con Comune di Barga e Associazioni del Territorio e con il patrocinio della Camera di Commercio e Regione Toscana. Sarà l’occasione per celebrare la ricorrenza della Repubblica, ma anche il compleanno dalla nascita, ornai tanti anni fa, del Centro Commerciale Naturale di Fornaci. Si parte sabato 1 giugno in Piazza IV Novembre con la presenza, anche per questa edizione, del Local Street Food - "La Sagra delle Sagre" dove le associazioni e le realtà del territorio propongono le loro specialità: Sbandieratori e Musici di Gallicano (focacce leve), Fornaci 2.0 (bomboloni, pasta fritta e birra artigianale), Sagra della porchetta Villetta (porchetta), Festa della Rovella Fornaci (primo di pesce e pesce fritto), Norcini a Castello (tagliere misto e zuppa selvaggia), Misericordia di Castelvecchio Pascoli (trippa), Donatori Fidas Fornaci di Barga (bevande), Nutini-Ciccia in strada (hamburger e grigliata), sagra della Polenta di Filecchio (formenton otto file).

Ad accompagnare la serata dalle 21 si ballerà in piazza con "I CIAO".

La festa prosegue domenica 2 giugno quando per l’occasione dalle 9,30 verrà chiusa al traffico Via della Repubblica dando così il via all’isola pedonale; oltre all’apertura dei negozi saranno tante le attività che si susseguiranno durante tutta la giornata: musica, mercato straordinario, mercatino dell’artigianato e dei prodotti del territorio, presentazione di associazioni Sportive e di volontariato. Anche durante tutta la seconda giornata di evento sarà possibile degustare i piatti proposti al Local Street Food – "La Sagra delle Sagre" in Piazza IV Novembre accompagnata dalle 21da musica dal vivo. Da sottolineare alcuni momenti importanti della giornata, che saranno: alle 10, per le celebrazioni istituzionali della Festa della Repubblica in Piazza IV Novembre; alle 17,30 con le premiazioni degli sportivi dell’anno a cura dell’Amministrazione Comunale di Barga e lo spettacolo degli Sbandieratori e Musici di Gallicano.

Dunque un programma vasto che vuole valorizzare l’offerta commerciale di Fornaci di Barga oltre alla proposta gastronomica della Valle.