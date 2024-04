Tutto pronto per il Concertone. Grandi ospiti sul palco . Vinicio Capossela, Arisa e Gaia

Tutto pronto per il concerto del Primo Maggio in piazza Moro a Capannori. Grande attesa per la tradizionale kermesse musicale promossa dal Comune in collaborazione con la Regione Toscana e con LEG Live Emotion Group che ogni anno attrae migliaia di persone. A salire sul palco di Piazza Aldo Moro saranno tre amatissimi big della musica italiana: apertura alle 16 con Gaia, una dei più talentuosi artisti under 30 italiani, alle ore 17.00 Arisa, cantante e personaggio televisivo dalla voce inconfondibile e alle ore 18.30 Vinicio Capossela, cantautore, ri-trovatore, immaginatore, sul palco di Capannori con FAN FATH AL, la fanfara balcanica. Un cast d’eccezione per un evento speciale di musica, condivisione e parole. Vinicio Capossela debutta nel 1990 con "All’una e trentacinque circa", disco che gli vale la prima Targa Tenco.

Il 21 aprile 2023 è uscito "Tredici Canzoni Urgenti", il suo ultimo lavoro in studio accolto con grande entusiasmo da pubblico e critica e premiato con la Targa Tenco come Miglior Album in Assoluto. Anticipato dai brani "La crociata dei bambini", "La parte del Torto" e "All you can eat", è un disco nato dalla necessità di affrontare e confrontarsi con le problematiche più stringenti del nostro tempo. Arisa dopo aver vinto nel 2008 il concorso SanremoLab, nel 2009 ha raggiunto il successo vincendo nella categoria "Nuove proposte". Nel 2023 prende parte alla serata cover del Festival di Sanremo, duettando con Gianluca Grignani sulle note di "Destinazione Paradiso". L’11 novembre torna a ‘Ballando con le stelle’ in qualità di ballerina per una notte e annuncia la sua partecipazione alla seconda edizione di ‘The Voice Kids’ come coach. Il 9 febbraio 2024 è stata ospite durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2024 cantando La notte in una esibizione piano e voce.

Dal 16 febbraio è parte del cast della seconda stagione di ‘The Voice Senior’. Gaia, cantautrice italo brasiliana classe 1997, nel 2016 partecipa a XFactor arrivando in finale e dopo 3 anni vince Amici. Il 10 novembre 2023 è uscito su tutte le piattaforme digitali "Tokyo", il singolo con cui ha raggiunto il primo posto nella classifica AirPlay Radio nella terza settimana del 2024. Ci saranno anche i banchi dei sindacati per sensibilizzare sul tema del lavoro.

