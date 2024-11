Tutto il paese in lutto per la scomparsa di Carlo Di Giulio

Cordoglio a Porcari per la scomparsa di Carlo Di Giulio, per tutti Carlino, conosciutissimo per il suo impegno con l’Atletica Porcari. Un pilastro insostituibile dal punto di vista operativo, ma ancora di più sotto il profilo umano. Una mancanza che sarà molto forte per tutti gli amici.

L’associazione lo ricorda così: "Come si può con pochi parole ricordare e salutare un amico come lui – scrive il presidente dell’associazione Gino Diodati, – è un giorno triste per la sua famiglia ma anche per tutti noi che abbiamo voglia di salutarlo a dovere".

"Affiorano molti ricordi che tratteggiano la sua figura, con simpatia, come quando si presentava alla famosa gara 100 chilometri del Passatore nel nostro pulmino di appoggio da cui facevamo coraggio ai nostri atleti ma non solo, anche ad altri partecipanti. Era inoltre un ottimo massaggiatore. Sapeva farci ridere, qualità notevole, ma era serio nelle decisioni importanti. Un brav’uomo, in sintesi- conclude Diodati – un abbraccio da tutti noi".

M.S.