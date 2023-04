Tutto esaurito per Elio al “Giglio“ Al via Lucca Classica Festival

Tutto esaurito per la prima nazionale dello spettacolo di Elio “Ma cosa dici quando dici opera?”, scritto da Sandro Cappelletto, con il Coro e l’Orchestra del Boccherini sul palco del Teatro del Giglio, stasera alle 21.15.

Le più celebri arie e sinfonie dell’opera italiana composte da Giuseppe Verdi, Pietro Mascagni, Gioachino Rossini e Giacomo Puccini, eseguite dal coro e dall’orchestra del Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca, illustrate da un cicerone d’eccezione, Elio, con il testo di un apprezzato musicologo, Sandro Cappelletto. Si apre così la nona edizione del Lucca Classica Music Festival: prima del concerto, alle 20.30, il taglio del nastro con le autorità e l’esibizione del Gruppo musici e sbandieratori della Compagnia dei Balestrieri di Lucca.

Un inizio col botto per la manifestazione promossa dall’Associazione Musicale Lucchese: tutto esaurito ormai da giorni il teatro per la prima nazionale di questo spettacolo e tanta curiosità per il ritorno a Lucca di Elio, flautista, cantautore, artista eclettico, non nuovo alle incursioni nel mondo della musica colta. Sul palco assieme a lui, il tenore Antonello Palombi e il coro e l’orchestra del conservatorio lucchese, diretti da GianPaolo Mazzoli, con Sara Matteucci maestro del coro.

In programma l’Ouverture da “Il barbiere di Siviglia“ di Rossini, la Sinfonia da “Norma“ di Bellini, il Preludio e coro da “L’elisir d’amore“ di Donizetti, il Coro degli schiavi ebrei (“Va’ pensiero“) dal “Nabucco“ e il Coro degli Zingari da “Il Trovatore“ di Verdi; l’Intermezzo da “Cavalleria rusticana“ di Mascagni, il Coro delle campane da “Pagliacci“ di Leoncavallo. Non può mancare la musica di Giacomo Puccini, con l’Intermezzo da “Manon Lescaut“ e l’“Invocazione alla luna“ e il “Nessun dorma“ da “Turandot“.

Ma a Lucca è naturale anche pensare ai Comics, quindi agli illustratori. Ed ecco che lo spettacolo di domani sera, grazie alla collaborazione con Lucca Crea, prevede la proiezione di una serie di animazioni create ad hoc da Bigo, al secolo David Bigotti.

Lucca Classica Music Festival (www.luccaclassica.it) è una manifestazione organizzata dall’Associazione Musicale Lucchese in collaborazione con il Conservatorio Luigi Boccherini e il Teatro del Giglio.

Lucca Classica Music Festival prtoseguirà fino al 1° maggio in tutta la città con circa 70 appuntamenti, tra concerti, incontri con autori, critici e musicisti e altri eventi quali la passeggiata musicale sulle Mura con l’etnobotanico Marco Pardini (domenica 30 aprile, ore 15) e il silent wifi concert in piazza San Michele (domenica 30 aprile, ore 19).

Tra i principali appuntamenti, il concerto di Stefano Bollani (sabato 29 aprile alle 21.15, al Teatro del Giglio), reduce dai grandi successi della trasmissione tv di Rai3 “Via dei Matti n.0”, per la quale, insieme alla moglie Valentina Cenni, sarà premiato al Real Collegio (sempre sabato 29, alle 17.15) con il “Premio Lucca Classica“.

Altri attesissimi concerti saranno quelli dei violinisti Alessandro e Massimo Quarta, lunedì 1° maggio alle ore 17.30, nella chiesa di San Francesco e quello di Ettore Pagano, giovane violoncellista recentemente salito alla ribalta per essersi aggiudicato il I premio all’ultima edizione del Concorso internazionale Khachaturian (venerdì 28 aprile, ore 21.15, Auditorium Boccherini).

p. cer.