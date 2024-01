Tutti uniti contro i furti a Barga: "Il territorio è e sarà presidiato"

La sala dell’Oratorio del Sacro Cuore completamente gremita di gente giovedì seraì per l’incontro con le forze dell’ordine e le autorità per fare il punto della situazione sui furti dei giorni di Natale e della Befana nella zona del Piangrande di Barga; su quello che è stato fatto nelle indagini e su quello che si può fare come popolazione.

" Impossibile garantire che nuovi furti non ci saranno - è stato detto dal Maggiore Biagio Oddo, comandante della Compagnia Carabinieri di Castelnuovo – ma la popolazione deve sapere che le indagini sono in corso e ci sono anche spunti importanti, che c’è una fattiva collaborazione con la polizia municipale ed il comune nell’attività di controllo e che importante in questa fase come sempre, è la collaborazione della popolazione che non deve assolutamente sostituirsi alle forze dell’ordine, farsi giustizia da sola o portare avanti pericolosamente in proprio le ricerche dei ladri fuggiaschi, ma segnalare invece prontamente alle forze dell’ordine situazioni e auto sospette. Aavvertire i vicini di casa, se si avvertono movimento o suoni sospetti provenire dalle abitazioni, non dare mai niente di scontato in proposito".

"Dunque una forma di controllo di vicinato che non deve essere impulsiva, che non deve avere a che fare con ronde o gente in giro a rincorrere con i bastoni ed i forconi, ma che deve essere un preciso occhio e orecchio attento sul territorio".

Per quanto riguarda i controlli, come riferito dalla sindaca Caterina Campani e dal comandante della Polizia municipale Nicola Giovannetti, oltre a collaborare a monitorare il territorio dei Carabinieri, da settembre è stato potenziato o il sistema di video sorveglianza e si stanno ultimando gli interventi tecnologici per portare a compimento l’accordo con il comando provinciale dei Carabinieri, per permettere l’accesso diretto ai dati delle telecamere del comune da parte dei militari.

"Sono stati peraltro implementati - hanno aggiunto Campani e Giovannetti - anche gli stessi dispositivi informatici che permettono ai Vigili di avere immagini migliori".

Per quanto riguarda le indagini, il Comandante Oddo, intervenuto con il comandante della stazione di Barga, maresciallo Marcello De Cosmi, ha sottolineato che: " Non vi si può promettere che da domani non ci saranno più furti, ma si può promettere impegno, presenza, servizi; posti di controllo e attività investigativa costante. Il territorio qui da noi è e sarà presidiato".