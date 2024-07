Tutti pazzi per il cinema sotto le stelle: "Contenti del grande successo della rassegna"

Sta riscuotendo grande successo la rassegna di cinema all’aperto ‘La Bella Estate’ promossa dal Comune e gestita da Cineforum Ezechiele 25,17, che si svolge in Corte Mattaccio al polo culturale ‘Artèmisia’ di Tassignano. La media di spettatori infatti è di 105 a sera, mentre alcune serate di proiezione hanno fatto registrare il tutto esaurito. La rassegna è in programma fino a domenica 4 agosto quando, a grande richiesta, sarà replicato il film ‘Inside Out 2’ . La grande maggioranza dei film in programma gode della promozione ‘Cinema Revolution’ promossa dal Ministero della Cultura che prevede un biglietto unico a 3.50 euro.

“Siamo davvero molto soddisfatti dell’andamento di questa rassegna cinematografica che

finora ha fatto registrare un alto numero di spettatori per ogni serata di proiezione e in alcuni casi ha visto anche il tutto esaurito - afferma l’assessora alla cultura Claudia Berti -. Ciò significa che questa occasione di intrattenimento, grazie ad un cartellone di qualità, adatto alle varie età e con la maggior parte dei film in programma a prezzi molto accessibili grazie all’adesione alla campagna ‘Cinema Revolution’, risulta essere molto apprezzata dai cittadini”.

I prossimi appuntamenti, prima del gran finale con Inside Out 2, saranno lunedì 29 luglio con ‘Palazzina Laf’ di Michele Riondino con Michele Riondino, Elio Germano. Martedì 30 luglio ‘One Life’ di James Hawes con Anthony Hopkins, Helena Bonham-Carter, mercoledì 31 luglio ‘Foglie al vento’ di Aki Kaurismaki - Finlandia, e giovedì 1 agosto ‘Dieci minuti’ di Maria Sole Tognazzi.