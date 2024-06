Tutti pazzi per Ed. Ore di coda al sole per la prima fila: "È nel nostro cuore"

Sono arrivati davanti ai cancelli dalle prime ore della mattina i fan di Ed Sheeran, l’artista britannico che anche stasera infiammerà il palco del Summer per le sue uniche date italiane. E tra i tanti fan di ieri mattina – alcuni di loro arrivati in città già da giovedì – c’è chi farà addirittura il bis e sarà presente al Balilla anche questa sera. I primissimi ad arrivare e ad aggiudicarsi i primi posti sotto al palco sono Alessandro e la fidanzata Sabrina: "Veniamo da Mantova, siamo arrivati due giorni fa –dicono –. Ci saremo anche domani (oggi ndr), stasera ci tenevamo ad essere in prima fila".

Tra la folla c’è chi ha preparato magliette e cartelloni con le dediche per il loro idolo. Tra loro anche Beatrice, che ieri ha compiuto gli anni festeggiando insieme al suo cantante preferito: "Questo è proprio un bel regalo di compleanno – racconta mentre finisce di colorare la scritta “Its my Perfect birthday“, ricordando uno dei singoli più famosi dell’artista -. Le sue canzoni per me sono tutto. Sarò qui anche domani (oggi ndr), ma ascolterò il concerto da fuori".

Tra i tanti ragazzi c’è anche chi è venuto con la mamma: "Ascoltiamo Ed Sheeran da anni, oggi è il nostro primo concerto insieme - ha detto Elena - Mentre aspetto ne approfitto anche per ripassare per gli esami all’università, purtroppo le sessioni non si fermano mai…".

Sotto al sole rovente c’è anche chi arriva da lontano ed ha alle spalle ore e ore di auto: "Sono fan di Ed Sheeran dal suo primo album – spiega Francesca, che viene dalla Calabria – Con la sua musica, lui c’è stato nei momenti più importanti della mia vita, sia belli che brutti. Le sue canzoni sono state sempre in grado di confortarmi. Questo sarà solo il primo di una lunga serie di concerti: questa estate vedrò infatti anche i Coldplay, Taylor Swift e Olivia Rodrigo".

"Vengo da Salerno e sono una grande fan di Ed da dodici anni, questo è il mio quarto concerto – aggiunge Laura –. La colonna sonora della mia vita è “Supermarket flowers“, solo lui riesce a farmi sentire compresa". "Sono fan da anni", ha detto Martina di Montecatini, "Ed è veramente un orsetto bellissimo".

"Vieni più spesso in Italia!", ha detto Alice di Frosinone, lanciando un appello all’artista.

Sugli spalti anche tipi piuttosto bizzarri come Enrico, dal Piemonte, che per l’occasione ha deciso di indossare un “freschissimo“ completo fucsia: "Sono fan di Ed Sheeran da sempre – ha detto – Sono vestito così solo per farmi notare, spero tanto che mi noti anche lui".

Una folla caldissima, e non solo per amore della musica: durante l’attesa per l’apertura dei cancelli c’è anche chi, munito di cappellino e crema solare, si è messo in costume per prendere un po’ di tintarella. Grande attesa anche per lo show di questa sera che conterà altri 40mila fan. Ed Sheeran con i suoi 56 milioni di album e 150 milioni di singoli venduti in tutto il mondo, ha ricevuto anche quattro Grammy, sette Brit Awards e molto altro. Fino ad oggi, il suo terzo album “÷” rimane il disco più venduto di sempre, mentre il suo singolo “Shape of You” mantiene ancora lo status di brano più ascoltato su Spotify.

Durante la mattinata, poco prima che aprissero i cancelli, anche un intervento della Polizia Municipale alla quale erano stati segnalati dei venditori ambulanti con gadget contraffatti. Tanti, come sempre, anche i volontari che hanno prestato servizio per assistere la popolazione.

Giulia Prete