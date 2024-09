Tutti insieme “Puliamo il Mondo“. Da oggi tante iniziative anti degrado

Sconfiggere l’inciviltà, sensibilizzare i giovani attraverso gli incontri nelle scuole. Parte oggi, 20 settembre l’edizione 2024 di "Puliamo il Mondo", a cura di Legambiente Piana, in sinergia con i Comuni di Capannori, Altopascio e Porcari, con il Consorzio di Bonifica Toscana Nord, Ascit ed associazioni di volontariato. Il programma è stato illustrato in conferenza stampa, alla presenza del sindaco Giordano Del Chiaro, degli assessori Daniel Toci (Altopascio) e Simone Giannini (Porcari), del presidente Legambiente Piana Angela Giannotti e di Nicola Conti, ufficio ambiente del Consorzio. Saranno pulite varie aree, con la partecipazione di 36 associazioni che, in base ai dati degli anni precedenti, elimineranno dal territorio circa 200 tonnellate di rifiuti.

L’abbandono è un tema centrale, con 1332 segnalazioni nel primo semestre del 2024, mentre furono 999 nel 2023 e 964 nel 2022. Un trend in costante crescita. Il programma. Oggi, ore 9 Scuola secondaria di primo grado di Porcari: camminata con partenza dalla scuola ed arrivo di fronte al Comune, con raccolta immondizia nelle aree verdi; guanti e ramazza anche alla scuola primaria di Badia Pozzeveri-Scuola secondaria di primo grado di Altopascio.

Domani 21 nell’ambito del progetto "Il Sabato dell’Ambiente’ promosso dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, anticipato di una settimana rispetto alla solita programmazione mensile, si svolgeranno in contemporanea le seguenti attività: Lammari, pulizia del Rio Nocella; Gragnano, al campo sportivo Bernacchi in via Pesciatina località ‘Molinetto’, con i volontari dell’associazione Atletico Gragnano per sistemazione rio Lappato; Paganico, Donatori di sangue Fratres al lavoro sul rio Arpino; Parezzana ritrovo ore 15 di fronte alla chiesa con i volontari di "GAM Il Faro" per fosso di Parezzana.

Lunedì 23, scuola primaria di Capannori, lezioni in classe e pulizia del bioparco; martedì 24 scuola secondaria di primo grado di San Leonardo in Treponzio: lezioni in classe e pulizia nelle zone adiacenti la scuola; Mercoledì 25 scuola primaria di Lammari, lezioni in classe e a seguire pulizia presso il parco Ilio Micheloni. Sul sito del Comune tutto il calendario fino al 12 ottobre.

Massimo Stefanini