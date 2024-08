Tutti in sella, torna “La Vinaria“. L’edizione 2024 cresce. Durerà un giorno in più

Biciclette storiche, buon cibo, tradizione. Peculiarità che dimostrano attenzione e valorizzazione del territorio. Tutto pronto per l’ottava edizione de "La Vinaria", con la novità di una giornata in più: la kermesse si svilupperà infatti su tre giorni, 23-24-25 agosto e riguarda Lucca, Capannori e Porcari. Illustrato il programma in conferenza stampa a Porcari, alla presenza del vicesindaco Roberta Menchetti, dell’assessore alla cultura Eleonora Lamandini, della consigliera con delega allo sport Susy Rovai e dagli assessori allo sport dei Comuni di Lucca e di Capannori, rispettivamente Fabio Barsanti e Serena Frediani, oltre agli organizzatori Roberto Lencioni, Angelo Cortopassi, Leonello Stefani e al presidente del comitato lucchese della federazione ciclistica, Pierluigi Castellani e al vicepresidente della squadra "Michela Fanini", Angelo Giannini.

Nato nel 2016 da un’idea del Gruppo Sportivo Cicli Carube, questo evento ha rapidamente conquistato l’entusiasmo degli amanti delle biciclette storiche. Sì, perché le regole per partecipare sono rigorose: bisogna inforcare bici antecedenti al 1987, con i fili dei freni esterni. I partecipanti arrivano da Svizzera, Francia, Germania. Si basa su percorsi più lunghi, come l’Intrepido da 80 chilometri, oppure il Divino, 49 o il Family, adatto alle famiglie e senza dislivello. Partenza dal mercato di Marlia.

Si parte venerdì 23 con l’inaugurazione della mostra "Le bici dei campioni" e in serata balli caraibici e cena cubana. Sabato 24 pedalata elettrica in sinergia con Enel Green Power e cena dei ...vinari. Domenica 25 il clou, con le pedalate sui percorsi descritti ed elezione dell’atleta meno leggero e di quello meno pesante. Sarà attivo anche un mercatino vintage, per scambiarsi accessori per bici.

L’assessore allo sport di Lucca Barsanti ha spiegato: "La mobilità lenta e il turismo sostenibile rappresentano un valore aggiunto".

Serena Frediani, assessore allo sport del Comune di Capannori ha spiegato: "Valorizzazione del territorio, prodotti tipici e reti di associazioni si uniscono".

Il vicesindaco di Porcari Roberta Menchetti e Susy Rovai, con delega allo sport, hanno commentato: "Siamo felici di dare il benvenuto all’ottava edizione della Vinaria a Porcari che riesce a combinare la passione per le biciclette storiche con il fascino senza tempo delle nostre colline".

Massimo Stefanini