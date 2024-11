Tutti in pista sotto lo zero. Super festa con i pattini

LUCCA

Pista di ghiaccio aperta ed è subito assalto. Ieri pomeriggio in tanti – soprattutto piccolissimi – si sono dati appuntamento sul Baluardo del Caffè delle Mura per inaugurare il nuovo circuito sotto zero, che gira ad anello intorno al monumento. Per alcuni è stata la prova del “fuoco“, ovvero una evidente prima volta sui pattini, supportata dalle simpatiche seggioline a pinguino che fanno da utile appoggio ma possono anche trasportare un piccolo ospite in cerca di spassoso riposo. Dopo la tempesta di giovedì notte che ha creato non pochi danni alla struttura, è finalmente tornato il sereno. Tante famiglie si sono date appuntamento alle 18 accolte calorosamente anche grazie al buffet e ai simpatici personaggi. Non poteva evidentemente mancare “Frozen“ ma vicino a lei, disponibili per ogni selfie-ricordo, anche gli impareggiabili Topolino e Minnie.

Un parco invernale che da ieri sera è pronto ad accogliere famiglie e sportivi. E’ un altro importante tassello di Lucca Magico Natale 2024, che vede tra i suoi punti di forza la cascata di stelle che abbraccia piazza Anfiteatro e il Villaggio natalizio, tappa immancabile, in piazza Napoleone.

Invece salta il mercato natalizio di piazza San Francesco. “I titolari concessionari del mercato tradizionale di dicembre comunicano che per questa edizione 2024, non faranno nessun mercato di Natale in piazza San Francesco – fanno sapere gli operatori –. Come più volte annunciato non possiamo lavorare in una piazza che si trova decentrata dal percorso dello shopping, a maggior ragione, visto che in concomitanza si svolge nella centrale piazza Napoleone un mercato di natura commerciale in concorrenza. Ringraziamo i lucchesi e i nostri clienti che ci hanno dato sostegno negli anni e auguriamo a tutti un buon Natale che porti pace e giustizia a tutti“.

L.S.