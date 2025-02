Tutti in maschera. Coriandoli e divertimento

Coriandoli e tanto divertimento ieri pomeriggio al veglione di Carnevale per bambini in piazza San Michele. Mentre alle 18 piazza Anfiteatro si è illuminata grazie ad una suggestiva proiezione a tema carnevalesco. La proiezione proseguirà fino al termine di Lucca in Maschera. Intanto oggi alle 18 sarà invece la volta del Laser show con effetti 3D sul piazzale del Caffè delle Mura, un sorprendente spettacolo di luci e musica per ogni età. Ma il prossimo weekend che Lucca in Maschera raggiungerà il suo culmine. Sabato dalle 21 in piazza Anfiteatro, il concerto con un grande nome della musica pop degli anni ‘80: Ivana Spagna per la prima volta a Lucca con i suoi più grandi successi e, a seguire, DJ set con Steve Martin. Mentre domenica sarà il giorno della grande sfilata delle maschere sulle Mura di Lucca e nelle piazze del centro storico.