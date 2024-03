Tutti in coda per i mille sapori della città

Tutti i sapori di Lucca. Chi per lo streetfood internazionale, chi per assaporare la tradizione, in tantissimi hanno affolato gli stand di “Lucca Gustosa“, l’iniziativa che ha visto accendersi Piazza Napoleone, la loggia di palazzo Pretorio e piazza Anfiteatro. Due giorni dedicati al buon cibo, sia quello proveniente, per esempio, dalle città gemellate con Lucca come Colmar e Schongau, che i sapori locali. Un mix che ha catturato tantissimi curiosi, che già da sabato si sono messi in coda nei vari banchi della città, pronti ad addentare qualcosa di nuovo e gustoso. Conclusa la seconda edizione, si guarda già al futuro, per continuare ad accrescere l’appeal della manifestazione. Grande riscontro anche per il Festival della Terra al marcato del Carmine, con tantissime realtà protagoniste.