tutti i nomi

Tra le premiate anche

la campionessa di tennis Jasmine Paolini, all’estero per tornei, ritireranno il riconoscimento i genitori. Domani alle 18, al Palazzo di Vetro della Fondazione Lazzareschi di piazza Orsi a Porcari, Michela Panigada condurrà Voci di solidarietà e donne di talento. Undici i soggetti che saranno omaggiati con una pergamena realizzata dall’artista porcarese Elisa Fiumalbi e da un gioiello dell’azienda del territorio Sodini Bijoux, che nell’occasione presenterà il nuovo braccialetto realizzato per Ail. Premi all’ingegnera biorobotica Carmen Panepinto Zayati, dottoranda alla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa e Miss Universo Italia 2023; alla professoressa Sara Galimberti, insieme a tutto il team dell’ematologia dell’azienda ospedaliera universitaria pisana (nella foto). Un attestato sarà riservato all’arpista Anastasia Giusti, alla psicologa e psicoterapeuta Stefania Tocchini, all’autrice di libri per l’infanzia Nadia Giugliarelli e a Laura Cagnoni, comunicazione del brand di orologi U Boat – Italo Fontana. Tra le premiate anche Cristina Lazzareschi, presidente della Fondazione omonima e Suor Giuseppina, fondatrice del basket femminile di Porcari.

Un riconoscimento andrà anche a due associazioni:

La Piazza e Porcari Attiva.