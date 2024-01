Tutte le cifre da Lucca, a Piana e Valle

Entrando nel dettaglio, in Toscana sono 1.067 i progetti al momento attivi che si possono trovare sparsi su tutto il territorio regionale che propongono iniziative nei più svariati ambiti di intervento previsti dal bando nazionale: dalla tutela e salvaguardia del territorio, al supporto e all’aiuto dei più fragili, fino alla valorizzazione del patrimonio culturale, per un’offerta di opportunità ricca e diversificata capace di andare incontro ai più diversi interessi. In particolare, sono 110 i progetti attivi all’interno della provincia di Lucca, mentre sono 72 quelli disponibili tra Lucca e i comuni che compongono la Piana, la Mediavalle del Serchio e la Garfagnana, per un totale di 259 posti aperti a tutte le persone di età compresa tra i 18 e i 28 anni desiderosi di partecipare a un’iniziativa non soltanto professionalmente utile, ma soprattutto socialmente vantaggiosa per l’intero territorio e collettività locale.

Nel comune di Lucca sono 25 i progetti attivi per un corrispettivo di 97 posizioni aperte, tra gli enti promotori di alcuni di questi progetti e in cui è possibile presentare la propria candidatura figurano anche Anpas, Caritas, Croce Rossa, Asl e la Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia. Sono invece 68 le posizioni attive nei comuni che formano la Piana Lucchese, per un totale di 17 progetti operativi, 11 dei quali concentrati nel comune di Capannori, mentre sono attivi 2 progetti nei comuni di Porcari, Altopascio e Montecarlo.

L’area della Garfagnana e Mediavalle ha al momento 30 progetti aperti per 94 posti disponibili, in particolare, il comune che vanta il maggior numero di progetti presenti sul proprio territorio è quello di Borgo a Mozzano, con 7 progetti, seguono poi i comuni di Bagni di Lucca e Castelnuovo con 5 progetti ciascuno, Gallicano con 4, Coreglia Antelminelli con 2 e Barga, Camporgiano, Fabbriche di Vergemoli, Minucciano, Pescaglia, Piazza al Serchio e San Romano con un progetto rispettivamente per ogni comune.

Tutti i progetti, gli enti coinvolti e il numero di posti per i quali è possibile presentare una candidatura nel proprio territorio sono consultabili sul sito web scelgoilserviziocivile.gov.it, sito nel quale è possibile presentare anche la propria candidatura accedendo direttamente alla piattaforma DOL (Domanda On Line).

A.F.