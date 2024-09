Tutelare le biodiversità. Va avanti “LapeMaia“: "Grande ruolo educativo"

Tutela della biodiversità, con l’area dedicata agli insetti impollinatori dietro il Municipio. Erbe e fiori vengono sfalciati solo a fine ciclo riproduttivo, nel sito è possibile osservare centinaia di insetti diversi come farfalle, api selvatiche e domestiche, coleotteri, libellule. Ognuno di questi gruppi di invertebrati svolge un ruolo importantissimo nell’impollinazione o nella predazione di insetti nocivi come gli afidi o come le zanzare. A Capannori procede il progetto "LapeMaia" per la tutela della biodiversità e degli impollinatori realizzato dal Comune in collaborazione con Arianna Chines, esperta di biodiversità a livello nazionale e di reti ecologiche internazionali. Sabato 28 settembre, alle 10, in collaborazione con il WWF Alta Toscana e il Liceo Scientifico “Majorana“ di Capannori sarà svolto "Urban Nature", un evento di Citizen Science, cioè di scienza fatta in collaborazione con i cittadini. "Lasciare questi spazi verdi intorno alla parte più popolata del comune, significa compiere un’azione a favore della biodiversità e quindi per la lotta al cambiamento climatico – spiega l’assessora all’ambiente, Claudia Berti - questo progetto, inoltre, ha un grande ruolo educativo, perché molti cittadini di passaggio da quella zona, stimolati dalla curiosità nel vedere erbe alte e fiori possono andare a scoprire quella incredibile biodiversità urbana a cui quasi sempre non facciamo caso. La presenza di cartelli con il Qr-Code che può essere inquadrato con un qualsiasi cellulare, aiuta inoltre a capire in dettaglio".

Sulla stessa lunghezza d’onda la biologa Arianna Chines: "In assoluta sincronia con il Regolamento Attuativo Europeo sul ripristino della natura entrato in vigore il 18 agosto scorso, Capannori continua ad operare nella direzione indicata dall’Unione Europea".

Ma.Ste.