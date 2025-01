Tuscany Indoor di baseball a Capannori

Quasi 200 sportivi e tecnici con famiglie al seguito arriveranno a Capannori da tutta la Toscana domenica per disputare la ‘Tuscany Indoor League’ di baseball giovanile, categoria under 12. Sono infatti 7 le squadre che si ritroveranno alla palestra comunale dell’Istituto Comprensivo "Don Aldo Mei" di San Leonardo in Treponzio, domenica 2 febbraio con la squadra di casa DRK Baseball Capannori, campione uscente di categoria, che ospiterà sia la seconda giornate che le finali il 16 febbraio, dalle 8,50 alle 17, con ingesso libero. L’assessora allo sport Serena Frediani si è complimentata con i rappresentanti del DRK Capannori ASD Giancarlo Mannini, presidente, Antonio Modestino, manager categoria under 15 e Carlo Mori, manager under 12 per l’iniziativa: "Questo evento valorizza lo sport del nostro territorio – ha detto l’assessora – ma è anche un’occasione per promuovere una disciplina che sta crescendo e si sta affermando per merito anche dell’impegno della DRK Baseball Capannori, che ringraziamo per la sua attività". I "Draghetti" del DRK Baseball Capannori sono i campioni uscenti della Tuscany Indoor League ed hanno esordito nella prima giornata già con due belle vittorie a Pontassieve.

"Il baseball è uno sport che viene considerato minore in Italia – ha spiegato il presidente dei DRK Giancarlo Mannini – ma con la globalizzazione abbiamo assistito a ragazzi che nel tempo hanno avuto la concreta opportunità di sviluppare la loro carriera, sportiva e scolastica, negli USA. Noi vogliamo offrire strumenti di crescita anche personale e a Capannori stiamo crescendo: tanti bambine e bambini stanno provando questo sport e siamo ben lieti di accoglierli nella nostra famiglia".

Barbara Di Cesare