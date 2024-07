"Turn around – concerti nei borghi". Si scaldano i motori per l’avvio di "BargaJazz Festival 2024"

BargaJazz Festival 2024. L’inizio è vicino perché dal 21 luglio partono i primi concerti che si terranno in Valle del Serchio nell’ambito della proposta di "Turn around – concerti nei borghi". Si parte domenica 21 alle 21.20 in piazza Vittorio Emanuele II a Castiglione con Fabrizio Bosso WE4, concerto in collaborazione con la Filarmonica Alpina di Castiglione di Garfagnana (Fabrizio Bosso – tromba; Julian Oliver Mazzariello – pianoforte; Jacopo Ferrazza – contrabbasso; Nicola Angelucci – batteria); martedì 23 a Piano di Coreglia, teatro all’aperto, alle 21.30, Maryel Jazz Quartet featuring Miguel Zenon (Maria Laura Bigliazzi – voce; Mauro Grossi – pianoforte; Guido Zorn – contrabbasso; Francesco Petreni – batteria; Miguel Zenon – sax alto); sabato 27 in località Lezza a Fabbriche di Vallico (21.30), Marco Bartalini Quartet (Marco Bartalini – tromba/flicorno; Andrea Pellegrini – pianoforte; Nino Pellegrini – contrabbasso; Michele Vannucci – batteria); venerdì 2 agosto a Sommocolonia, in piazza San Rocco (ore 21), H2O Feat. Silvia Donati (Silvia Donati – voce; Massimo Zaniboni – sax/flauto; Michele Cacciari – chitarra); domenica 4 agosto in località Pegnana Alta sempre nel comune di Barga Enganzibao Dance Orchestra (Marco Martinelli – batteria; Matteo Moscardini – basso; Zeno Marchi – chitarra; Stefano Giannotti – voce/banjo/percussioni; Francesco Felici – sax; Francesco Carmignani – violino; Renzo Cristiano Telloli – sax/conduction; Giselda Ranieri – danzatrice).

Martedì 6 agosto a Barga nel chiostro del convento di santa Elisabetta alle 21.30 Tchavolo Schmitt & Maurizio Geri "Rencontre in Italia" (Tchavolo Schmitt – chitarra; Maurizio Geri – voce/chitarra; Francesco Greppi – chitarra; Federico Zaltron – violino; Pippi Dimonte – contrabbasso; Special guest – Marie Christine Brambilla – voce); giovedì 8 agosto a Ghivizzano Alto (ore 21.30), Michela Lombardi – So Many Stars (Michela Lombardi – voce; Federico Frassi – pianoforte; Matteo Bonti – contrabbasso; Mauro Lamancusa – tromba); domenica 11 agosto il ritorno del concerto alle antiche e suggestive cave medicee del Diaspro nel territorio barghigiano con Nicolao Valiensi "Canto sospeso" (5 episodi per eufonio solo).

L’ultimo evento dei "Concerti nei Borghi" martedì 13 agosto a Cascio in piazza San Lorenzo (ore 21.30 con Daisy & Uncle (Margherita Giorgi – voce; Alessio Bianchi – tromba; Moraldo Marcheschi – clarinetto/sax; Vittorio Fioramonti – chitarra; Luca Franchini – contrabbasso; Franco Mariani – batteria). Tutti i concerti sono in prevendita su Liveticket.

Luca Galeotti