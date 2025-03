Turismo sostenibile, città in vetrina a Parigi

Da domani a domenica l’Ufficio Turismo del Comune di Lucca, in rappresentanza della Comunità dell’Ambito turistico Piana di Lucca, sarà presente al Salon Destinations Nature di Parigi, la più importante fiera B2C francese dedicata all’escursionismo e alle attività all’aria aperta.

Il Salon Destinations Nature è un appuntamento di rilievo internazionale per gli appassionati di trekking, ciclismo, escursioni in famiglia e sport nella natura, rappresentando una vetrina privilegiata per promuovere il territorio lucchese sul mercato francese. Dopo il successo dello scorso anno, l’Ambito turistico Piana di Lucca conferma la sua partecipazione con uno spazio dedicato presso l’area della Regione Toscana, perseguendo gli obiettivi della programmazione operativa 2025. Tra questi, un punto cruciale è l’espansione della domanda turistica dal mercato francese, con un’attenzione particolare al segmento del turismo natura e outdoor.

Presso l’info desk della Piana di Lucca i visitatori potranno trovare materiali promozionali che raccontano il territorio e le sue eccellenze. Il focus sarà sui principali progetti di turismo attivo, come:

- Strade di Lucca Bike Hub: un circuito cicloturistico che valorizza la mobilità dolce e la scoperta del territorio su due ruote.

- Lucca Trek: itinerari di trekking immersi nella natura tra colline, monti e percorsi panoramici.

- Via Francigena e altri cammini storico-religiosi, per scoprire il fascino millenario delle antiche vie di pellegrinaggio.

- Eventi outdoor e sportivi, appuntamenti consolidati che ogni anno richiamano visitatori e appassionati.

La partecipazione al Salon Destinations Nature rappresenta un’importante opportunità per rafforzare la visibilità di Lucca come destinazione di turismo sostenibile e attivo. L’assessore al turismo Remo Santini esprime grande soddisfazione per la partecipazione a un evento di tale rilevanza, confermando il proprio impegno nella promozione di un turismo consapevole e rispettoso dell’ambiente.