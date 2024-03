Turismo di primavera: "Tante persone nuove e interessate a scoprire la città"

Con l’arrivo della stagione turistica primaverile e soprattutto di questo week-end pasquale, Lucca si veste di colori e si prepara ad accogliere un’ampia varietà di visitatori provenienti da tutto il mondo, con una sorprendente presenza di turisti italiani. E non pochi gli operatori soddisfatti di questo trend.

"Quest’anno sono tanti gli italiani che scelgono di trascorrere la Pasqua a Lucca - racconta Eleonora Viti - . La Pasqua porta inevitabilmente gente, quindi resteremo aperti anche nei giorni festivi. Gli americani, gli australiani e i nord europei che alloggiano qui si riforniscono da noi, si è creato un legame speciale".

La città si anima di una gioiosa miscela di lingue e culture, creando un’atmosfera vibrante e accogliente. I commercianti raccontano con entusiasmo il legame unico che si è formato tra Lucca e i turisti che scelgono di stabilirsi per un periodo più lungo.

"Lucca è una città per turisti fissi, che restano per un buon periodo di tempo - spiega Alain Charlot - . Il flusso non è sempre continuo, ma è bello vedere quanti si innamorino della città. Sono riuscito a crearmi una clientela fissa tra i turisti che apprezzano i prodotti locali di buona qualità e supportano le piccole attività".

Il week-end di Pasqua ha visto un’esplosione di interesse da parte dei visitatori che sono accorsi in città verso il fine settimana. Desiderosi di scoprire la storia di Lucca e suoi tesori nascosti. Massimiliano Puccioni, un ristoratore con quindici anni di esperienza, sottolinea l’aumento significativo del volume turistico nel corso degli anni. "Se sette anni fa a Pasqua riuscivo a fare 35 coperti, quest’anno posso arrivare anche a 300. Lavoro con un turismo prevalentemente italiano, che apprezza la tradizione e la qualità. È bello fidelizzarsi al turista e creare un legame duraturo".

"Avendo il bar qui in piazza San Michele vediamo una grande affluenza di visitatori - racconta Sara Federighi - , stanno qui qualche giorno e spesso vengono anche più di una volta. Fa piacere vedere così tante persone nuove e interessate a scoprire la città".

In un periodo in cui il turismo sostenibile e responsabile è sempre più importante, Lucca si distingue per la sua capacità di attrarre turisti che apprezzano la tradizione, la qualità e la bellezza autentica della città. Con una gamma di esperienze uniche da offrire, Lucca continua a consolidare la sua reputazione.

Rebecca Graziano