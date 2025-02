Turismo delle radici. Opera d’arte in codice Morse. Fosciandora saluta gli emigrati

Una luce riunisce le comunità toscane e rafforza il legame tra chi è rimasto e chi è partito: questa sera Italea Toscana donerà alle comunità di Fosciandora e della Garfagnana un’installazione per ricordare l’emigrazione toscana all’estero. Il progetto è promosso da Italea Toscana nell’ambito del progetto PNRR Turismo delle Radici del Ministero degli Affari Esteri, in collaborazione con l’Unione Comuni Garfagnana, Comune di Fosciandora e con l’APS Toast Project.

Collocata sul campanile della chiesa di San Martino a Treppignana, l’installazione trasmette messaggi in alfabeto Morse attraverso luci stroboscopiche. L’opera è parte di “Hey there you, looking for a brighter season”, serie di installazioni luminose dell’artista Davide Sgambaro. Ogni sera, per pochi minuti, la luce diventa segno e linguaggio. Poco prima del sonno, una frase in codice Morse, scelta dall’artista insieme alla popolazione locale, evoca il legame tra chi è rimasto e chi è partito.

Sarà Moreno Lunardi, sindaco di Fosciandora, assieme ad Italea Toscana rappresentata dalla sua vicepresidente Anna Duchini, a svelare alle 21 la frase scelta e dare luce alla suggestione dell’opera. "Il nostro ringraziamento va innanzitutto al Ministero degli Esteri per aver dato vita ad un progetto, che consente una narrazione autentica dei territori ed una valorizzazione delle culture dei piccoli borghi, che diventano un nuovo paradigma nel mercato turistico – sottolinea Anna Duchini di Italea Toscana – quindi all’Unione dei Comuni della Garfagnana, al Comune di Fosciandora ed alla sua comunità, all’artista Davide Sgambaro ed all’associazione Toast Project: protagonisti di una bellissima pagina disegnata assieme".