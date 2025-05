Turismo da record nei due ponti festivi. Oltre 8mila presenze in sette giorni

La settimana dal 28 aprile al 4 maggio che seguiva il ponte del 25 aprile, ha registrato una continuità straordinaria in termini di flussi turistici, con una notevole affluenza a Lucca secondo i dati raccolti nei centri di accoglienza e informazione riservati a cittadini e visitatori. In questi sette giorni, sono state complessivamente 8.338 le presenze registrate, con una media giornaliera di oltre 1.000 persone al giorno. Nel dettaglio, il centro di accoglienza di Piazzale Verdi ha contato 4.810 accessi, seguito dal Castello di Porta San Donato con 2.796 presenze, mentre il punto informativo di Porta Elisa ha accolto 732 visitatori. Tra il ponte del 25 aprile e quello del 1 maggio i centri di informazione turistica della città hanno quindi accolto oltre 16mila persone. “I ponti del 25 aprile e 1 maggio ci hanno fornito numeri straordinari e particolarmente significativi, frutto di una crescita turistica costante, sostenuta da scelte amministrative consapevoli, strategiche e orientate alla qualità dell’accoglienza – commenta l’assessore al turismo Remo Santini (nella foto con l’influencer indiana Deepti Bhatnagar) – . Grazie alla collaborazione con Lucca Plus, l’amministrazione ha investito nella valorizzazione dei centri di informazione turistica, snodo cruciale“.