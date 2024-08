Tuffi in fiume dal ponte “E’ molto pericoloso“. Avvertita la polizia

Tuffi senza “rete“dal ponte di Monte San Quirico. A immortalare l’agghiacciante immagine è stato un cittadino, ieri pomeriggio. “Credo che ci sia poca acqua lì sotto – dice – un salto sbagliato e finisce male. Le forze dell’ordine sono già state avvisate“. L’altezza del ponte c’è, la profondità dell’acqua, in effetti, invece non è da darsi per scontata anche perchè in alcuni punti affiorano dei pezzi caduti in fiume (anche a seguito di uno degli ultimi incidenti) e anche in prossimità dei piloni si riesce a stare praticamente in piedi quasi completamente fuori dall’acqua.