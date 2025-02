Truffe telefoniche, si spacciano per carabinieri

I Carabinieri della stazione di Barga con il comandante della stazione Marcello De Cosmi, unitamente all’amministrazione comunale invitano i cittadini a fare attenzione ad una nuova ondata di truffe telefoniche che sta interessando anche il territorio barghigiano. Stanno arrivando telefonate truffaldine di personaggi che spacciandosi per Carabinieri, avvertono di un incidente o di un fatto grave avvenuto ad un parente del malcapitato e chiedono, per pagare la cauzione o per sostenere le spese dell’avvocato, soldi. Ma i trucchi sono diversi. Lo scorso Il 18 gennaio due coniugi di Bagni di Lucca sono invece stati contattati da sedicenti “funzionari della Questura” che, con il fraudolento pretesto di smascherare un direttore di banca infedele, li avevano convinti effettuare un bonifico civetta di 12 mila euro. La coppia, comprensibilmente spaventata dal contenuto della chiamata, si era presentata presso la banca per effettuare il bonifico, salvo poi avere dei dubbi e chiamare la centrale operativa dei carabinieri, che sono subito intervenuti e hanno sventato il tranello, revocando anche il versamento. Truffe. Per questo, al mimino segnale, le autorità raccomandano di contattare senza i Carabinieri, quelli veri, telefonando al 112 o alla stessa stazione di Barga al numero telefonico 0583711208.