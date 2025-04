Truffe no limits, la Municipale va nei paesi. Anche l’Asl ed Enel mettono in guardia

Proseguono gli appuntamenti di “Occhio alle truffe” il progetto finanziato con un bando della Prefettura. Il terzo incontro si è tenuto giovedì nel Centro civico di Pontetetto. Gli ispettori della polizia municipale hanno spiegato quali sono i comportamenti a rischio, come chiedere aiuto e come difendersi da malintenzionati che, non solo si presentano alla porta di casa, ma utilizzano telefoni, applicazioni messaggistica ed email. Oltre agli incontri informativi questo progetto prevede anche il presidio in luoghi di aggregazione degli gli anziani dove si possono verificare ‘approcci’ malevoli. Il prossimo incontro sarà a Saltocchio il 24 maggio alle 17.30. Per informazioni 0583 442727. L’azienda Usl ha invece raccolto segnalazioni su messaggi sms che invitano a rivolgersi a fantomatici “uffici USL” attraverso numeri del tipo 895 895 XXXX, e smentisce nuovamente qualsiasi collegamento. Anche Enel mette in guardia: “Nel 97% dei casi, le chiamate fraudolente provengono da numeri generati ad hoc, inesistenti e non richiamabili“. E ai propri clienti invia un significativo messaggio: “La tua sicurezza è importante per noi, vogliamo aiutarti a riconoscere ed evitare le truffe telefoniche “.