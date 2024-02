Truffa online, denunciato 24enne

Se ne sente parlare fin troppo smesso, eppure il fenomeno delle truffe online non sembra minimanete diminuire. A finire nella trappola, stavolta, è un 66enne residente in Lucchesia, che ha cercato di vendere la sua auto tramite un noto portale online. L’uomo ha pubblicato l’annuncio per il suo mezzo, un fuoristrada Land Rover, con la richiesta di 1500 euro. I presunti acquirenti, sempre mediante il sito online, hanno da subito mostrato interesse, per poi accettare ufficialmente la cifra richiesta. A quel punto, però, è scattato il tranello. Grazie ad un raggiro, N.F., un cittadino straniero residente a Modena del 2000, ha convinto il 66enne a fare una serie di operazioni bancarie a suo favore. Prima tramite messaggi, poi mail e telefonate, che facevano credere il raggirato della bontà dell’operazione. Il lucchese, alla fine, ha versato su una carta prepagata intestata al 24enne la cifra di 1747 euro in vaire mandate, una da 250 euro e altre tre da 499 euro. Rendendosi conto della truffa, il 66enne si è rivolto alle forze dell’ordine, denunciando il ragazzo, che al momento è indagato.

ia.na.