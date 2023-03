Coppia morta a Lucca, trovati psicofarmaci in casa

Lucca, un uomo e una donna trovati senza vita in casa. Le indagini

Lucca, 8 marzo 2023 – Confezioni di psicofarmaci nell'abitazione a Lucca dove ieri sera sono stati trovati morti una sessantenne e un uomo di 63 anni. Questo fanno sapere le forze dell’ordine, dopo essere entrati nella casa dei due. Il rinvenimento delle scatole di farmaci ha portato gli inquirenti a non escludere, tra le ipotesi sulle cause del decesso, che possa anche essersi trattato di un doppio suicidio oppure di un omicidio-suicidio.

Ciò che invece gli inquirenti hanno scartato è l'eventuale intervento di terze persone così come non sembra trovare riscontro l'ipotesi di un decesso causato dal monossido di carbonio. Le indagini sono condotte dai carabinieri e coordinate dal pm di Lucca Elena Leone.

La vicenda

Choc al Piaggione per una coppia trovata morta nella serata di ieri in un’abitazione via del Brennero Nord. La donna si chiamava Antonella Novelli, 60 anni appena compiuti e abitava da qualche anno nell’appartamento con il compagno Stefano Marchesi, 63enne nato a Milano, ma di fatto lucchese. La tragedia che ha lasciato tutti sgomenti è ancora avvolta nel mistero e gli inquirenti mantengono in piedi varie ipotesi. Sembra tuttavia escluso che si possa trattare di un delitto, perché non vi sono elementi in tal senso.

E’ stata la figlia della donna a dare l’allarme intorno alle 19. Visto che non vedeva la madre da domenica e ieri la donna non rispondeva alle ripetute chiamate, preoccupata ha raggiunto la casa al Piaggione e, dopo aver aperto con una chiave di riserva, ha trovato lei in cucina e il compagno in camera da letto, entrambi ormai privi di vita. Disperata, ha chiamato aiuto e sul posto, una palazzina di tre piani sul Brennero, sono accorsi per primi i volontari della Misericordia di Borgo a Mozzano e della Croce Verde di Ponte a Moriano, ma non hanno potuto far altro che constatare il duplice decesso.